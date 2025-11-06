Haberler

Şam ve SDG Arasındaki Görüşmeler Tıkandı, Çatışma Riski Gündemde

Güncelleme:
SDG komutanı Sipan Hemo, Şam ile yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu ve çatışma riskinin devam ettiğini belirtti. Entegrasyon müzakereleri hala sonuç vermedi.

(ANKARA) - Suriye'nin kuzeydoğusunda omurgasını YPG terör örgütünün oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanlarından Sipan Hemo, Şam ile yapılan görüşmelerin tıkandığını, çatışma riskinin hala gündemde olduğunu söyledi.

SDG'nin üst düzey komutanlarından, Hemo, Al Monitor'den Amberin Zaman'a verdiği röportajda Şam ve SDG arasında anlaşma sağlanamadıkça mevcut çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski bulunduğunu ve SDG'nin bu ihtimale hazırlandığını belirtti. Şam ile görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini belirten Hemo, "Suriye'de bütünleşmek ve tüm Suriye'de sorumluluk almak istiyoruz. Bu hem bir karar hem de bir stratejidir. Ana hedefimizdir. Bazılarının iddia ettiği gibi ayrılıkçı bir gündemimiz yok, ayrı bir devlet kurmak istemiyoruz. Ama bu konuda sürekli yalanlar ve propaganda yapılıyor" dedi.

Hemo temel sorunun, tarafların meseleleri yorumlama biçimiminden kaynaklandığını ifade ederken, "Entegrasyona yaklaşımımız da tamamen farklı. Onlara göre entegrasyon, kendi kimliğini inkar etmek, kendini yok etmek anlamına geliyor. Bizim için ise demokratik entegrasyon, kimliğini ve iradeni koruyarak bir araya gelmek demek" dedi.

3 Tümen SDG kontrolüne verilecek mi?

Hemo, "Ekim ortasında Şam'da bir toplantıya katıldım. Atmosfer olumluydu ama hiçbir şey yazılıp resmileştirilmedi. Basına yansıyan şekilde üç özel tugay kurulmasına dair sözlü bir anlaşmadan bahsedildi. Biz, SDF olarak düzenli orduya benzer birleşik bir yapımız olduğunu ve savunma görevlerini üstlenebileceğimizi söyledik. Ama bunlar sözde kaldı" dedi.

Bu hafta partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli de üç tümenin SDG kontrolüne verilmesi haberlerine değinerek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Bu terör örgütü yapılanmasının Suriye merkezi yönetimiyle entegrasyon müzakereleri devam ederken ayrı bir tümen kurma taleplerini milli güvenliğimize doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriyoruz. PKK'nın başka bir cinayet ve melanet bedene girerek varlığını sürdürmesi, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefleriyle ters düşecek, baştan ayağa çelişecektir."

Şam ve SDG arasında SDG'nin entegrasyonuna yönelik ABD destekli görüşmeler, tarafların mart ayında askeri güçlerin ve kurumların birleştirilmesi için imza attığı anlaşmada belirlenen aralık ayı hedefine rağmen hala sonuç vermiş değil. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack görüşmelerin iyi gittiğini söylemese de Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani medyaya bu hafta "şu ana kadar hiçbir olumlu ya da pratik adım atılmadığını" söyledi.

Taraflar ilerlemenin sağlanamamasından birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. Şam, SDG'yi "maksimalizmle" suçluyor. SDG ise hükümetin en başından beri samimi olmadığını, tüm ülke üzerinde tam kontrolü yeniden tesis etmeyi beklediğini savunuyor.

Haberler.com
