Şam Menkul Kıymetler Borsası, 6 Aylık Aradan Sonra İşlemlere Yeniden Başladı
Suriye'nin geçici hükümeti, savaştan zarar gören ekonomiyi canlandırmak ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemlere yeniden başladı.
ŞAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem ekranının fotoğrafını çeken bir kişi, 2 Haziran 2025.
Suriye'nin yeni geçici hükümeti savaştan zarar gören ekonomiye güveni yeniden tesis etmeye ve yabancı yatırımları çekmeye çalışırken, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemler 6 aydan uzun bir süre sonra pazartesi günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel