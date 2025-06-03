Şam Menkul Kıymetler Borsası, 6 Aylık Aradan Sonra İşlemlere Yeniden Başladı

Şam Menkul Kıymetler Borsası, 6 Aylık Aradan Sonra İşlemlere Yeniden Başladı
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Suriye'nin geçici hükümeti, savaştan zarar gören ekonomiyi canlandırmak ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemlere yeniden başladı.

ŞAM, 3 Haziran (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem ekranının fotoğrafını çeken bir kişi, 2 Haziran 2025.

Suriye'nin yeni geçici hükümeti savaştan zarar gören ekonomiye güveni yeniden tesis etmeye ve yabancı yatırımları çekmeye çalışırken, Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemler 6 aydan uzun bir süre sonra pazartesi günü yeniden başladı. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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