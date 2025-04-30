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Şam'ın Sahnaya Semtinde Dürzi Gruplarla Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 11 Ölü

Şam'ın Sahnaya Semtinde Dürzi Gruplarla Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 11 Ölü
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Suriye'nin Şam kentinin güneyindeki Sahnaya semtinde, güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti. Dürzi liderlerden biri, uluslararası toplumu olaylara müdahale etmeye çağırdı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

?Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

? Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ?Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

Dürzi liderden İsrail'e çağrı

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, katıldığı bir programda Sahnaya'daki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'e ve uluslararası topluma Sahnaya'daki olaylar konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Tarif, "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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