Şam'ın Güney Kırsalında Patlama Meydana Geldi

Güncelleme:
Suriye'nin Şam kentinin güney kırsalındaki Sebine beldesinde meydana gelen patlamanın nedeni henüz netleşmedi. Olayla ilgili resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.

Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
