Şam'ın efsanevi Kasiyun Dağı tarihi ve manzarasıyla büyülüyor - Haberler

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Şam'ın efsanevi Kasiyun Dağı tarihi ve manzarasıyla büyülüyor

AA - Güncel
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Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Kasiyun Dağı, deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliğiyle, başkentin kuzeyinden şehre bakar. Dağ, kendisini çevreleyen Suriye başkentinin sakinleri için bir nevi kutsallık teşkil eder. Rivayetlere göre Hz.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Kasiyun Dağı, deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliğiyle, başkentin kuzeyinden şehre bakar. Dağ, kendisini çevreleyen Suriye başkentinin sakinleri için bir nevi kutsallık teşkil eder. Rivayetlere göre Hz. Adem'in oğlu Kabil'in, kardeşi Habil'i öldürdüğü yer olarak bilinen dağ, yeryüzünde ilk kanın akıtıldığı, ilk suçun işlendiği yer olarak inanılır. Peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanları, mağaraları ve efsaneleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Kasiyun Dağı, aynı zamanda şehre panoramik bakış sağlamasıyla ziyaretçileri kendisine çekmektedir. Suriyelilerin piknik ve gezi alanı olarak da rağbet ettiği bir yer olan dağda, dinlenme durakları ve seyir terasları da bulunmaktadır.

Şam'ın efsanevi Kasiyun Dağı tarihi ve manzarasıyla büyülüyor

Şam'ın efsanevi Kasiyun Dağı tarihi ve manzarasıyla büyülüyor

Şam'ın efsanevi Kasiyun Dağı tarihi ve manzarasıyla büyülüyor

AA / Güncel

Toros Dağları, Suriye, Kabil, Güncel, Haberler

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