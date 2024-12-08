Şam'ı Ele Geçiren Muhalifler, Beşar Esad'ın Düştüğünü İlan Etti

Suriye'de Şam'a giren muhalifler, kenti ele geçirdiklerini ve Devlet Başkanı Esad'ın düştüğünü ilan etti. Başkentten kaçtığı belirtilen Beşar Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor.İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalifler ve müttefik milisler Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçirdiklerini ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaçtığını açıkladı.

Farklı gruplara mensup muhalifler, daha sonra da devlet televizyonundan yayınladıkları açıklamada, Beşar Esad'ın "düştüğünü" duyurdu. Pazar sabahı yapılan açıklamada, bir grup mensubu "Şam'ın fethi operasyon grubu" adı altında bir bildiri okuyarak, "Şam şehrinin kurtarıldığını" ve "zalim Esad'ın düştüğünü" ilan etti.

Bildiride ayrıca rejim tarafından haksız yere cezaevlerinde tutulan tüm tutukluların serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, hem milislere hem de vatandaşlara özgür Suriye devletinin mülkünü koruma çağrısı yapıldı.

SDF liderinden açıklama: Tarihi an

Kürt savaşçılar tarafından yönetilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada, "Esad'ın otoriter rejiminin düştüğünü" belirterek "tarihi an" ifadesini kullandı. Abdi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, bu dönüşümün "demokrasi ve adalete dayalı, tüm Suriyelilerin haklarını teminat altına alan yeni bir Suriye inşa etmek için bir fırsat sunduğunu" ifade etti.

Deyrizor bölgesi de muhaliflerin kontrolünde

Suriye'deki muhaliflerin ülkenin kuzeydoğusundaki ilerleyişinin de sürdüğü belirtiliyor. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, muhalif güçlerin, konumu itibarıyla kritik önemdeki Deyrizor'un batısındaki bölgeleri de kontrol altına aldığını duyurdu. Bölge daha önce Suriye rejim birlikleri ve müttefik milislerin kontrolü altındaydı.

Fırat nehri kıyısında yer alan Deyrizor, ülkenin doğusu ve merkezi arasında önemli tedarik rotası üzerinde bulunuyor. Irak sınırına yakın olan bu kent, ülkenin petrol kaynaklarının çoğunun yanı sıra aynı zamanda bir ABD askeri üssüne de ev sahipliği yapıyor. İsrail tampon bölgeye birliklerini konuşlandırdı

Diğer yandan Suriye'nin komşusu İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen tampon bölgeye birliklerini konuşlandırdığını açıkladı. Ordunun açıklamasında Suriye'deki gelişmeler karşısında İsrail'in kendisini savunabilmesi gerektiği kaydedildi. Diğer yandan İsrail'in ülkede yaşananlara müdahalesinin söz konusu olmayacağı kaydedildi. AFP / SÖ,ET

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