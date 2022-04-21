SPOR Sam Dekker, eşinin "Sakın maçı kazanmadan gelme" uyarısına uydu

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ BOLOGNA (İtalya), (DHA) - Bahçeşehir Koleji'nin tecrübeli oyuncusu Sam Dekker, karşılaşma öncesi eşinin "Sakın maçı kazanmadan İstanbul'a gelme" uyarısına, takımının İtalyan ekibi karşısında aldığı galibiyetle uydu.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia'yı deplasmanda 72-69 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji sporcusu Sam Dekker, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi gerçekleşen son antrenmanda kulübün yaptığı video sürprizinde eşi Olivia'nın "Sakın maçı kazanmadan İstanbul'a gelme" mesajının hatırlatılması üzerine tecrübeli oyuncu, "Maç sırasında tabii ki bunu düşünmedim. Her zaman kazanmak istiyoruz. Eşimin mesajı çok güzel aslında. Burada bir takım sporu yapıyoruz. Takım arkadaşlarımız için mücadele ediyoruz. Bu basketbol, neyin ne olacağı belli olmuyor. İnanıyoruz, iyi bir takımız ve iyi bir sistemimiz var. İstanbul'da taraftarlarımızın önünde bu kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel