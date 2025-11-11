Haberler

Şam'daki Ulusal Müze'den Heykel Hırsızlığı: Soruşturma Başlatıldı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'den çalınan heykel ve nadir eserlerle ilgili olarak İç Güvenlik Komutanlığı soruşturma başlattı. Failleri yakalamak ve çalınan eşyaları ele geçirmek için kapsamlı operasyonlar yürütülüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'den heykel ile nadir eserin çalındığı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'ya konuşan Şam Valiliği İç Güvenlik Komutanı Usame Muhammed Hayr Atika, Ulusal Müze'deki hırsızlık olayına ilişkin İç Güvenlik Komutanlığının soruşturma başlattığını söyledi.

Atika, "Yetkili makamlar, failleri yakalamak ve çalınan eşyaları ele geçirmek için kapsamlı izleme ve soruşturma operasyonları yürütüyor. Ayrıca, olayın koşullarını ve meydana geliş şartlarını belirlemek amacıyla müze muhafızları ve konuyla ilgili kişiler hakkında da soruşturma sürdürülüyor." dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
