Şam'daki Terör Saldırısının Planlayıcıları Yakalandı

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Suriye İçişleri Bakanlığı, Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik terör saldırısının planlayıcılarının yakalandığını duyurdu. Operasyonda DEAŞ hücre üyeleri tutuklandı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da bulunan Mar İlyas Kilisesi'ne dün düzenlenen terör saldırısının planlayıcılarının yakalandığını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin istihbarat birimleri ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "nitelikli" operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Baba, operasyonda, saldırıdan sorumlu DEAŞ hücre evinin belirlendiğini belirtti.

Hücre üyelerinin bir süredir saldırıyı planladığına dikkati çeken Baba, "Katil hücre DEAŞ mensuplarından oluşuyor. Saldırıyı organize eden kişiler tutuklandı." dedi.

Baba, operasyonda çok sayıda hafif silah, el yapımı patlayıcı ve bomba ele geçirildiğini kaydetti.

Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Kilisede ayin

Mar İlyas Kilisesi'nde, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar için ayin düzenlendi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı ayinde, terörün her türlüsü lanetlenerek kınandı.

Duveyla sakinleri, kilise duvarlarına saldırıda hayatını kaybedenler için beyaz çiçekler asarken, sokakları beyaz şeritlerle süsledi.

Olay

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla Mahallesi'nde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde dün patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıda 63 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.

Türkiye başta olmak üzere aralarında İspanya, Belçika, Fransa, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak gibi ülkelerin bulunduğu birçok ülke terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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