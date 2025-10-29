Şam'daki Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Yeniden Açıldı

??????? Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun tadilatını yaparak yeniden hizmete açtı.

Şam'ın Meydan Mahallesi'ndeki 900 öğrenci kapasiteli okul, yetkililer ve mahallenin ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle yeniden faaliyete girdi.

Tadilat kapsamında okul binası boyandı, sıralar, elektrik tesisatı, kanalizasyon sistemi ve laboratuvarlar onarıldı.

Gıras en-Nahda Derneği, Eğitim Bakanlığı işbirliği içinde Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve kırsal bölgelerde 11 okulun onarımını tamamladı.

Gıras en-Nahda Derneği İcra Direktörü Gıyas Zeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun Meydan Mahallesi'nde sembolik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tadilatların devam edeceğini aktaran Zeyin, bu çalışmalarla okulların öğrenciler için daha güvenli bir ortam haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.