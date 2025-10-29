Haberler

Şam'daki Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Yeniden Açıldı

Şam'daki Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu Yeniden Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye’nin Şam kentinde, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği işbirliğiyle tadilatı tamamlanan 900 öğrenci kapasiteli Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu, düzenlenen törenle yeniden hizmete girdi. Okulda yapılan onarımlar arasında bina boyama, sıralar, elektrik tesisatı ve laboratuvarların yenilenmesi yer alıyor.

??????? Suriye'nin başkenti Şam'da, Eğitim Bakanlığı ve Gıras en-Nahda Derneği, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun tadilatını yaparak yeniden hizmete açtı.

Şam'ın Meydan Mahallesi'ndeki 900 öğrenci kapasiteli okul, yetkililer ve mahallenin ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle yeniden faaliyete girdi.

Tadilat kapsamında okul binası boyandı, sıralar, elektrik tesisatı, kanalizasyon sistemi ve laboratuvarlar onarıldı.

Gıras en-Nahda Derneği, Eğitim Bakanlığı işbirliği içinde Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve kırsal bölgelerde 11 okulun onarımını tamamladı.

Gıras en-Nahda Derneği İcra Direktörü Gıyas Zeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Behçet el-Bittar Kız Okulu'nun Meydan Mahallesi'nde sembolik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Tadilatların devam edeceğini aktaran Zeyin, bu çalışmalarla okulların öğrenciler için daha güvenli bir ortam haline getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.