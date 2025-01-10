Şam'daki Emevi Camisi'nde İzdiham: 3 Ölü, 5 Yaralı
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale cami içinde diğer vatandaşlar tarafından yapıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı.
Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.
İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel