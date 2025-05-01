Şam'daki Dürzi Çatışmaları: Yaralılar İsrail'e Taşınıyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan 2 Dürzi'nin daha tedavi için İsrail'e getirildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Dürzi toplumundan 2 Suriyelinin tedavi için İsrail'e getirildiği aktarıldı.

Söz konusu kişilerin İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde bir tıp merkezine nakledildiğini kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklarda konuşlanmış olduğu ve Suriye ordusunun Dürzi köylerinin bulunduğu bölgeye girmesini engellemek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün de çatışmalarda yaralanan 3 Dürzi'nin tedavi için ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hazreti Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Bazı Dürzi grupların dün sabah Suriye topraklarına geçişini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirdi.