Şam'daki Barınma Merkezi, Lübnan'daki Saldırılardan Kaçan Ailelere Yardım Eli Uzatıyor
Suriye hükümeti tarafından yönetilen Harjaleh Barınma Merkezi, İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkez, gıda, tıbbi bakım ve çocuklar için eğitim gibi hizmetler sunuyor.
ŞAM, 14 Ekim (Xinhua) -- Suriye hükümeti tarafından yönetilen Şam kırsalındaki Harjaleh Barınma Merkezi, Lübnan'daki İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyor. Merkez gıda, tıbbi bakım, çocuklar için aşılama ve eğitim gibi temel hizmetler sunuyor.