Şam'da Yermuk Kampı'nda Bina Çöktü
Suriye'nin başkenti Şam'da, Yermuk Kampı'nda devrik rejimin bombardımanları sonrası zarar gören bir bina çöktü. Olay sonrası arama-tarama çalışmaları başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'da, devrik rejimin önceki yıllardaki bombardımanlarında zarar gören Yermuk Kampı'ndaki bir bina çöktü.
Şam'ın güneyindeki Yermuk Kampı'nda, devrik rejimin bombardımanından etkilenen dört katlı bina yıkıldı.
Olay yerine ambulanslar ve sivil savunma ekipleri sevk edilerek bölgede arama-tarama çalışmaları başlatıldı.
Bina sakini İrfan Muhammed Abdullah, AA muhabirine, uzun bir göç sürecinin ardından ülkeye döndüğünü, yıkılan binayı onarıp burada yaşamaya başladığını söyledi.
Duvarlardaki çatlakları fark ettikten sonra ailesiyle binadan ayrıldığını belirten Abdullah, eve dönüş sürecinin bir komite tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.