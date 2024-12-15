Şam'da Toplu Mezarlık İddiaları

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu öne sürülen alanı görüntüledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

AA ekibi, bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alanı görüntüledi.

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.