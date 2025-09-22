Şam'da Toplu Mezar Tespiti
Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Kedem Mahallesi'nde uzman ekipler tarafından bir toplu mezar bulundu. İnceleme çalışmaları devam ediyor.
Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Kedem Mahallesi'nde toplu mezar tespit edildiği bildirildi.
Suriye resmi devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, uzman ekip El-Kedem Mahallesi'nde toplu mezar buldu.
Ekip, mezarın detaylarını ortaya çıkarmak için inceleme başlattı.
Toplu mezarın açığa çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel