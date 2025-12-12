Suriye'de terör örgütü PKK/YPG protesto edildi

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, başkent Şam'da halk tarafından protesto edildi.

Şam'ın Merce Meydanı'nda toplanan siviller, terör örgütünün işgal altında tuttuğu Haseke, Deyrizor, Rakka illerindeki zorunlu askerlik, sivil yerleşim yerlerine tünel kazma faaliyetlerini protesto etti.

Protestocular, PKK/YPG'ye desteğin durdurulmasını ve hükümetin askeri operasyon yaparak işgal altındaki bölgeleri terörden arındırmasını istedi.

Merce Meydanı'nda " Eğer babalarımız geri alamazsa biz alacağız,", "PKK/YPG ile birleşmeyi istemiyoruz", "SDG ile tek çözüm, bölgemizden çıkmalarıdır" "Cezire bölgesi ancak kılıçla kurtarılabilir" pankartları taşındı.

"SDG ile yeni bir anlaşma istemiyoruz"

AA muhabirine konuşan Suriye Cezire bölgesi İnsan Hakları Derneği Sorumlusu Kürt kökenli Fatın Ramazan, terör örgütünü protesto etmek amacıyla bugün Şam'da Cezire bölgesi halkıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan, "Kürt, Arap, Süryani ve Cezireli diğer topluluklarla sesimizi duyurmak için toplandık. SDG bizi temsil etmiyor. Hiçbir şekilde örgütle yeni bir anlaşma istemiyoruz." dedi.

SDG, halkın devrimin yıl dönümünü kutlamasına izin vermedi

Terör örgütünün, anlaşmaların üzerine yeni şartlar eklediğini belirten Ramazan, şöyle konuştu:

"Çocukları, kızları, kadınları tutukluyorlar. Cezire halkı, devrimin yıl dönümünü kutlayamadı, çünkü SDG insanların bir araya gelmesini yasakladı. Bu onların demokrasi söylemlerinin yalan olduğunun göstergesidir. SDG'nin PKK ile Kandil ile irtibatlı olması nedeniyle, onlarla birleşmeyi kabul etmiyoruz."

"SDG, vatansever ve onurlu Kürtleri temsil etmiyor"

Rakka Ulusal Heyeti resmi sözcüsü ve Suriye Yüksek Aşiretler Konseyi Ofisi üyesi İsmail Salim de "Elbette, tanınan süre tam olarak 18 gün sonra sona erecek. Bu sürenin bitmesiyle birlikte farklı bir yol izlenecek, çünkü 10 Mart anlaşmasını bozan taraf SDG oldu." dedi.

Halkın iradesinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Salim, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, doğu bölgesinin evlatları olarak bu sınır aşan terörist milislerin varlığını kesin bir dille reddediyoruz. Bunların İran istihbaratı ve rejim istihbaratıyla yakın ilişkileri bulunuyor. Aşiretler ve kabileler de bu devlette yer alarak bu işgalci milisleri topraklarımızdan çıkarmada rol oynayacaktır. SDG, Suriye topraklarında veya genel olarak Cezire bölgesinde bulunan hiçbir toplumsal kesimi temsil etmiyor. Vatansever ve onurlu Kürtleri de temsil etmiyor."