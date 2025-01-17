Şam'da PKK/YPG Protestosu: 'Bu Ülkenin Çocuklarıyız'

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir grup Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti.

Emevi Camisi önünde cuma namazı çıkışı toplanan bir grup Suriyeli sivil, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gösteri düzenledi.

Gösteride, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız, PKK'nın ülkemizden çıkmasını istiyoruz", "Katil SDG düşsün" ve "SDG'nin himayesi altındakiler bizi temsil edemez" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan Hamid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde 8 yıldır ihlallerini sürdürdüğünü belirterek "Çocukları katlettiler, yolları kapattılar, elektrik yok. Petrol nereye gidiyor? Petrol bu ülkenin serveti. Bu serveti halka dağıtmalarını istiyoruz." dedi.

Ali, PKK/YPG işgalindeki bölgelerde insanların akşamları evlerinden çıkamaz olduğunu dile getirerek "Akşam 20.00'den sonra dışarı çıkanları yakalayıp silah altına alıyorlar." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den çıkmasını istediklerini vurgulayan Ali, "Barış istiyoruz. Ülkenin parçalanmasını değil." ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan Halepli Ali Şabani de "Bize karşı birçok suç işlediler. Anlatılmaz. Tüm topraklar kurtarıldı ancak onlar halen (Fırat'ın doğusunda) oradalar." şeklinde konuştu.

Şabani, bölgelerinin PKK/YPG işgalinden kurtarılması için çağrı yaptı.

Protestoculardan Abdulkerim el-Haşimi de "PKK, tarihi olmayan bir terör örgütüdür. 40 yıldır devam eden katliamlar hariç, 50 yıldır Türkiye'de de Müslüman kardeşlerimizi katlediyorlar." dedi.

PKK/YPG'nin mutlaka temizlenmesi gereken terör örgütü olduğunun altını çizen Haşimi, terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG'nin "aynı yolda ve aynı yaklaşımda" olduğunu belirtti.

Bu terör örgütlerinin barışı ortadan kaldırmak için dünyanın her yerinden geldiklerine işaret eden Haşimi, "Onların toprakları yok. Kandil Dağı'ndan bize geldiler. Suriye bölünmeyecek, Türkiye bölünmeyecek, Suriye ve Türk halkı birdir, Müslüman'dır ve kardeştir. Çocuklarımız, paramız ve sahip olduğumuz her şey için bu sapkın örgüte karşı mücadele edeceğiz. Esed rejimine karşı ayaklandık ve ülkemizi kurtardık. Şimdi Arap Yarımadası'nda, Hasaka'da ve Kamışlı'da ne yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Haşimi, "Onurlu Kürtlerin, bunlarla (PKK/YGP ile) hiçbir alakası yoktur. Onurlu Kürtler, bu grubu reddeder." dedi.