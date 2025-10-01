Haberler

Şam'da Osmanlı Döneminden Kalma Bakanlık Binası Çöktü

Suriye'nin başkenti Şam'da, restorasyon çalışmaları devam eden Osmanlı dönemine ait eski İçişleri Bakanlığı binasında çökme meydana geldi. Olayda enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, İçişleri Bakanlığının Osmanlı döneminden kalma eski binasında çökme meydana geldi.

Şam'ın Merce Meydanı'nda bulunan, Osmanlı döneminde yapılan ve daha önce İçişleri Bakanlığı olarak hizmet veren Saraya'nın tavan katı çöktü.

Restorasyon çalışmalarının yapıldığı tarihi binada meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi.

Suriye Sivil Savunma görevlileri, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
