Şam'da motosiklet bombası patladı: 6 ölü, 23 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamada henüz üstlenen olmadı.