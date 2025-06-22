Şam'da Kilisede Patlama: Çok Sayıda Ölü
Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle büyük maddi hasar oluştu ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede patlama meydana geldi.
Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.
Patlama, kilisede büyük maddi hasara yol açarken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlemler alarak patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel