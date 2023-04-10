Şam'da kansere yakalanan yüzlerce çocuk tedavi güçlüğü çekiyor

Suriye'nin başkenti Şam'da her yıl 200-300 çocuğa kanser tanısı konulduğu, masrafların yüksekliği ve onkoloji uzmanlarının çoğunun yurt dışına göç etmiş olması nedeniyle tedavinin güçleştiği bildirildi.