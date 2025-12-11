Haberler

Şam'da Suriyeli kayıpların hikayesini anlatan 'İsmail'i Beklerken' oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'da sahnelenen 'İsmail'i Beklerken' adlı oyun, devrik rejim döneminde kaybolan on binlerce kişinin ve ailelerinin dramını gündeme taşıdı. Yönetmen Gazvan Kahveci, bu oyunun Suriye'de kaybolanların ve belirsizliğin hikayesini anlattığını dile getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, devrik rejim döneminde hapishanelerde akıbeti bilinmeyen on binlerce kişi ve ailelerinin dramına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan "İsmail'i Beklerken" adlı oyun El-Hamra Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Suriye Kültür Bakanlığı'nın ülkenin kurtuluşunun birinci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, El-Hamra Tiyatrosunda "İsmail'i Beklerken" adlı oyun seyircileri ile buluştu.

Devrik rejim döneminde hapishanelerde akıbeti bilinmeyen on binlerce kişi ve ailelerinin dramına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "İsmail'i Beklerken" adlı oyun, Samuel Beckett'in II. Dünya Savaşı sonrası yazdığı "Godot'yu Beklerken"deki Godot karakterinden esenlendi.

-"İsmail, Suriye'nin Godot'sudur"

Yönetmen Gazvan Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun Suriye'de kaybolan binlerce kişiye ve belirsizliğe dikkat çektiğini söyledi.

Kahveci, "İsmail karakteri Suriye'nin Godot'sudur. Beklenen ama gelmeyeni, akıbeti bilinmeyenleri, çocuklarını bekleyen anneleri, kayıpları ve geri dönüş umudunu temsil ediyor." diye konuştu.

Kahveci, 54 dakikalık oyunun Suriye'de akıbeti bilinmeyen 200 binden fazla kişi ve ortaya çıkarılan toplu mezarları hatırlatmayı amaçladığını ifade ederek, ülkenin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte tiyatronun da yeniden nefes aldığını vurguladı.

Bunun, ilk özgür tiyatro denemelerinden birinin olduğunu vurgulayan Kahveci, sözlerine şöyle devam etti:

"Devrik rejimin baskı ve denetimlerinden uzak bir ortamda sahnelendi. Uzun sürgün yıllarından sonra Suriye tiyatrosu yeniden canlandı. Kültür Bakanlığı ve tiyatro müdürlüklerinden tam destek aldık, söylemek istediğimiz her şeyi özgürce söyledik."

Oyunu izleyen Natali Hıdır ise sahnedeki duygusal etkinin güçlü olduğunu belirterek, "Kayıp yakınlarının, özellikle annelerin duyguları sahnede en iyi şekilde yansıtıldı. Halkın yaşadığı derin acıyı hissettik." şeklinde konuştu.

Hıdır, oyunun tüm Suriyelileri temsil ettiğini, korkmadan, özgürce bir siyasi tiyatronun izlediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
