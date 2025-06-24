Şam'da İç Savaş Kalıntıları Kontrollü Olarak İmha Ediliyor
Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde, iç savaş döneminden kalan kalıntılar, uzman ekipler tarafından kontrollü patlatmalarla imha ediliyor. Bu süreç, bölgede patlamamış roket ve bombaların güvenli bir şekilde yok edilmesini amaçlıyor.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güney batısındaki Mezze bölgesinde, iç savaş döneminden kalan kalıntılar kontrollü şekilde imha ediliyor.
Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya göre, uzman ekipler, iç savaş döneminden kalan ve Mezze'de toplanan kalıntıları kontrollü şekilde patlatmak suretiyle imha ediyor.
Kalıntılar, daha çok patlamamış roket ve bombalardan oluşuyor.
Patlama sesleri, Şam'da ilk etapta endişelere neden olmuştu.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel