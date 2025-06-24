Şam'da İç Savaş Kalıntıları Kontrollü Olarak İmha Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde, iç savaş döneminden kalan kalıntılar, uzman ekipler tarafından kontrollü patlatmalarla imha ediliyor. Bu süreç, bölgede patlamamış roket ve bombaların güvenli bir şekilde yok edilmesini amaçlıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güney batısındaki Mezze bölgesinde, iç savaş döneminden kalan kalıntılar kontrollü şekilde imha ediliyor.

Suriye resmi haberi ajansı SANA'ya göre, uzman ekipler, iç savaş döneminden kalan ve Mezze'de toplanan kalıntıları kontrollü şekilde patlatmak suretiyle imha ediyor.

Kalıntılar, daha çok patlamamış roket ve bombalardan oluşuyor.

Patlama sesleri, Şam'da ilk etapta endişelere neden olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar

İşte Talisca'nın oynamak istediği o takım
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti

Trump, NATO Genel Sekreteri'nin gönderdiği mesajı ifşa etti
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.