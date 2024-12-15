Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Şam'da Gönüllülerden Esed Rejimine Karşı Yardım Eli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle hapishanelerde işkenceden görenlere ve tedavi eden doktorlara destek oluyor. Gönüllüler, Suriye'deki hastanelerde günlük 750 kişiye yemek dağıtarak sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunuyor.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da bir araya gelen gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle, rejimin hapishanelerinde işkenceden görenlere ve onları tedavi eden doktorlara destek oluyor.

Gönüllü gençler, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi"nde bir evde bir araya gelerek ellerindeki kısıtlı imkanlarla yemek pişiriyor.

Gönüllüler, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin fiziksel ve manevi izlerinin giderilmesi için hastanelerde tedavi altına alınanlar için pişirdikleri yemekleri hastalara ve doktorlara dağıtıyor.

Şam Devlet Hastanesi yanı sıra, Mevasa, Müctehed ve İbn Nefis hastanelerinde günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtan gençler, daha önce bir araya gelerek kentin sokaklarını kendi imkanlarıyla temizlemişti.

Gönüllülerden Sare Aşur, AA muhabirine, "Doktor ve hastalara sıcak yemek pişirip dağıtıyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle eğlendik, sevindik. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek sokakları temizledik. Şimdi de yemek yapıp dağıtıyoruz. Önceliğimiz hapishanelerden çıkanların bir an önce sağlıklarına kavuşması. Bir olursak vatanımız yeniden ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Nur Semiye de gençler olarak vatanları için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Benim elimden de yemek yapmak geliyor. Hastanelerde, hapishanelerden gelen birçok hasta var. Onlara destek olmak için yemek yapımına yardım ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-? ? Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
img

Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
img

İşte Mourinho'nun transfer listesinin tepesindeki yıldız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
15 soru 15 cevapla Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma süreci
İsrail'e patlayıcı ihraç ettik mi? Bakanlıktan 15 soruya 15 net yanıt
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Deha CANLI İzle! Deha 13. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Atletico Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Atletico Madrid Getafe maçı ne zaman? Atletico Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Atletico Madrid Getafe maçı ne zaman? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç oldu? Ferdi Tayfur hasta mı, sağlık durumu ne? Teşkilat CANLI izle! TRT 124. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Ankaralı Turgut vasiyeti ne, mirasını, sazını kime bıraktı? Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Antalyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda? Çorum FK - Amedspor Maçı Yayın Bilgileri Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.