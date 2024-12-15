Şam'da Gönüllülerden Esed Rejimine Karşı Yardım Eli

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da bir araya gelen gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle, rejimin hapishanelerinde işkenceden görenlere ve onları tedavi eden doktorlara destek oluyor.

Gönüllü gençler, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi"nde bir evde bir araya gelerek ellerindeki kısıtlı imkanlarla yemek pişiriyor.

Gönüllüler, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin fiziksel ve manevi izlerinin giderilmesi için hastanelerde tedavi altına alınanlar için pişirdikleri yemekleri hastalara ve doktorlara dağıtıyor.

Şam Devlet Hastanesi yanı sıra, Mevasa, Müctehed ve İbn Nefis hastanelerinde günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtan gençler, daha önce bir araya gelerek kentin sokaklarını kendi imkanlarıyla temizlemişti.

Gönüllülerden Sare Aşur, AA muhabirine, "Doktor ve hastalara sıcak yemek pişirip dağıtıyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle eğlendik, sevindik. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek sokakları temizledik. Şimdi de yemek yapıp dağıtıyoruz. Önceliğimiz hapishanelerden çıkanların bir an önce sağlıklarına kavuşması. Bir olursak vatanımız yeniden ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Nur Semiye de gençler olarak vatanları için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Benim elimden de yemek yapmak geliyor. Hastanelerde, hapishanelerden gelen birçok hasta var. Onlara destek olmak için yemek yapımına yardım ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-? ? Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.