Şam'da Genç Atletler Milli Takım İçin Yarışıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen organizasyonda, ülkenin farklı bölgelerinden gelen 200'ün üzerinde genç atlet, milli takıma seçilebilmek için yarışıyor.

Başkent Şam'da, ülkenin farklı bölgelerinden gelen sporcuların milli takıma seçilmesi için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, yurt dışı turnuvalara katılacak atletizm milli takımının oluşturulması amacıyla gerçekleştiriliyor. Spor alanında seviyeyi yükseltme ve savaş sonrası yeniden yapılanma hedefleniyor.

Yarışlar yarın da devam edecek. Genç sporcular, atletizme ait 48 farklı branşta performans sergiliyor.

Suriye Arap Atletizm Federasyonu Başkanı Muhammed Damin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin ülkenin özgürleştirilmesinden bu yana düzenlenen ilk geniş katılımlı atletizm organizasyonu olduğunu söyledi.

Yarışmaların sadece 2008 ve 2009 doğumlu genç erkekler ile kızlara yönelik düzenlendiğini ifade eden Damin, "Amacımız, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek güçlü bir kadro oluşturmaktır." dedi

Damin, "İlk katılacağımız etkinlik, 23-28 Ağustos tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenecek Arap Atletizm Şampiyonası olacak. Ardından 25-28 Eylül'de Lübnan'da yapılacak Batı Asya Şampiyonası için hazırlıklarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Suriye'nin tüm vilayetlerinden yoğun katılım olduğuna dikkati çeken Damin, "Bu durum, sporun da tıpkı ülke gibi toparlanmaya başladığının göstergesidir. Milli takım için hazırlıklarımız sürüyor, önümüzdeki dönemde iç kamp süreci başlatacağız." diye konuştu.