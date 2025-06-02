Şam'da Filistinli Esirler İçin Destek Gösterisi

Şam'da Filistinli Esirler İçin Destek Gösterisi
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Suriye'nin başkenti Şam'da aktivistler, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere destek vermek için toplandı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir grup aktivist, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi.

Hicaz İstasyonu Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınarken, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Zulüm hapishanelerindeki tüm tutuklulara özgürlük" ve "İsrail hapishanelerindeki Filistinli erkek ve kadın esirlere özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan aktivist Vefa Mustafa, AA muhabirine, tüm Filistinli kadın ve erkeklerle, İsrail işgali altındaki cezaevlerinde bulunan Filistinli esirlerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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