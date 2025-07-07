Şam'da Cinayet Büro Binasında Yangın: Nedeni Henüz Belirsiz
Suriye'nin başkenti Şam'da, İçişleri Bakanlığına bağlı Cinayet Büro biriminde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, can kaybı ya da yaralı olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.
Suriye'nin başkenti Şam'da, İçişleri Bakanlığına bağlı Cinayet Büro biriminin binasında yangın çıktı.
Emevi Meydanı yakınlarındaki, Cinayet Büro binasında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel