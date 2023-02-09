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Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina Çöktü

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Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina Çöktü

ŞAM, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, başkent Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde, Çarşamba gecesi Suriye-Lübnan sınırında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina çöktü.

Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina ÇöktüSuriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, başkent Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde, Çarşamba gecesi Suriye- Lübnan sınırında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina çöktü. Bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina ÇöktüSuriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina ÇöktüSuriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina ÇöktüSuriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina ÇöktüSuriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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