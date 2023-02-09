Şam'da Çarşamba Gecesi Yaşanan Deprem Sonrası 4 Katlı Bina Çöktü

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
ŞAM, 9 Şubat (Xinhua) -- Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, başkent Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde, Çarşamba gecesi Suriye- Lübnan sınırında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina çöktü. Bina enkazındaki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Harasta banliyösünde kurtarma ekipleri Çarşamba gecesi çöken bir binanın enkazında hayatta kalanları arıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)