Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu
Suriye'nin başkenti Şam'da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde meydana gelen 6 patlama sesi, havaalanına düzenlenen saldırılardan kaynaklandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, roketlerin ateşlendiği bölgeyi tespit etti.
Suriye'nin başkenti Şam'da, Mezze ilçesindeki askeri havaalanı çevresinde 6 patlama sesi duyuldu.
Suriye Devlet Televizyonu el-ihbariye'nin haberinde, 6 patlama sesinin havaalanı çevresine yapılan saldırılardan kaynaklandığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin araştırmasında, roketlerin ateşlendiği bölgenin tespit edildiği ve burada 4 roket rampası bulunduğu kaydedildi.
Patlamaların, sivil yerleşim yerlerinden uzakta olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel