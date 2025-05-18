Şam'da Akıbeti Bilinmeyen Tutuklular İçin Sergi Açıldı

Şam'da Akıbeti Bilinmeyen Tutuklular İçin Sergi Açıldı
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Suriye'nin başkenti Şam'da, tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla açılan sergide, rejim hapishanelerindeki insanlık dışı şartlar ve işkenceler gözler önüne serildi. Serginin açılışında Gardenia Korosu da konser verdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, akıbeti bilinmeyen tutukluların durumuna dikkati çekmek için fotoğraf sergisi açıldı.

Suriye Kültür Bakanlığının işbirliğiyle Şam'daki Ulusal Müze'de düzenlenen serginin açılışında, Gardenia Korosu konser verdi.

Devrik Baas döneminde alıkonulan kişileri konu alan sergide, rejim hapishanelerindeki insanlık dışı şartlar, işkenceler ve alıkonulan kişileri anlatan çalışmalar yer aldı.

Tutuklular ve Akıbeti Bilinmeyenler Sergisi'nin medya sorumlusu Lara Ayzuki, AA muhabirine, yıllardır hazırladıkları çalışmalarını ilk kez Suriye'de sergilediklerini söyledi.

Ayzuki, "Bu acı gerçeği hafızlarda canlı tutmak için müzede bu etkinliği düzenliyoruz. Buradaki her bir kare bir hikaye anlatıyor. Rejim düştükten sonra bunları özgürce dile getirebiliyoruz. Rejim, sanat ve kültürü yasaklamıştı. Gerçekleri belgeledik ve insanlara bunu sunuyoruz." dedi.

Suriye'de akıbeti bilinmeyenlerin durumunu devletin çözmesi gerektiğini ve kendilerinin sanat yoluyla buna destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Ayzuki, "Sanat söylenemeyenleri vurgular, her eve girer, barış ve sevgi mesajını iletir. Bu çalışmamızla birlikte diğer illere de gidip bu mesajı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatseverler, 6 Haziran'a kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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