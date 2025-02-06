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Şam'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şam'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Beyaz Baretliler, Emevi Meydanı'nda depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda anma programı düzenledi.

Törene katılanlar ellerinde "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 gününün sabahı hatıralardan asla silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" ifadelerinin Türkçe ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Sivil Savunma Sözcüsü İsmail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Abdullah, depremde Suriye'de evi yıkılan binlerce ailenin çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını belirterek, mağdurların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 8 Mart 2023'te yapılan açıklamaya göre, Suriye'de 8,8 milyon kişinin etkilendiği depremlerde binlerce kişi evsiz kaldı, 10 bin 600 bina yıkıldı.

Depremlerde Suriye'de en az 3 bin 680 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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