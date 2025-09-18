Şam'da 100 Muhalif Savaşçıya Ait Toplu Mezar Bulundu
Suriye'nin başkenti Şam'ın Ateybe bölgesinde yaklaşık 100 muhalif savaşçıya ait olduğu değerlendirilen kalıntıların bulunduğu toplu mezar tespit edildi.
Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri sonucu toplu mezarlar ortaya çıkarılmaya devam ediyor.
Genel güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda Ateybe bölgesinde muhalif savaşçılara ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.
Gerçekleştirilen kazıda yaklaşık 100 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.
