Şam'da 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu kapsamında dördüncü ve beşinci oturumlar yapıldı.

Şam Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen dördüncü ve beşinci oturumlarda akademisyenler, Suriye krizinin ülke içindeki değişim ve dönüşümlere etkisi ile uluslararası alandaki yansımalarını ele aldı.

Türkiye, Lübnan ve Pakistan başta olmak üzere 10 ülkeden yaklaşık 90 akademisyenin katıldığı sempozyumun dördüncü oturumunda Semir Pehlivan, Fatma Sarıaslan, Abdülkadir Şen, Jaan İslam ve Mahir Şakir söz aldı.

Beşinci oturumda ise Hassan el-Kari, Macid el-Uleyvi, Muhammed Sıkaf, Yusuf el-Kuraşi ve Zeynelabidin Hayat sunum yaptı.

Akademisyenler dördüncü oturumda "siyasi miras ve medeniyetler arası rekabet ilkesi, iki savaş arasındaki Suriye'nin dönüşümü, Suriye krizine uluslararası yanıt, silahlı İslami mücadele ve devlet dışı aktörlerin yükselişi" başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirdi.

Beşinci oturumda söz alan akademisyenler, "Suriyeli akademisyenlerin ve alimlerin devrime karşı tutumu, siyasi krizlerde dini otoritelerin yasal sorumluluk ile toplumsal sorumluluk arasındaki konumu, samimi alimin dünyanın otoriteyle ilişkisini aklıleştirmeye yönelik çıkmazı ile İmam Nevevi'nin siyasi otoriteye karşı tutumu" başlıklı sunumlar yaptı.

Şam üniversitesindeki 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu, dördüncü, beşinci ve altıncı oturumların son bulmasıyla ilk gününü tamamlayacak.

TİMAV'ın organizasyonunda ve Şam Üniversitesi'nin desteği ile bugün Şam'da başlayan "Biladüşşam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ile Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.