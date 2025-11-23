Haberler

Şam'da 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu'nda, Suriye krizinin etkileri ve değişim süreçleri üzerine akademik tartışmalar yapıldı. Yaklaşık 90 akademisyenin katıldığı etkinlikte çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu kapsamında dördüncü ve beşinci oturumlar yapıldı.

Şam Üniversitesi'nde eş zamanlı olarak düzenlenen dördüncü ve beşinci oturumlarda akademisyenler, Suriye krizinin ülke içindeki değişim ve dönüşümlere etkisi ile uluslararası alandaki yansımalarını ele aldı.

Türkiye, Lübnan ve Pakistan başta olmak üzere 10 ülkeden yaklaşık 90 akademisyenin katıldığı sempozyumun dördüncü oturumunda Semir Pehlivan, Fatma Sarıaslan, Abdülkadir Şen, Jaan İslam ve Mahir Şakir söz aldı.

Beşinci oturumda ise Hassan el-Kari, Macid el-Uleyvi, Muhammed Sıkaf, Yusuf el-Kuraşi ve Zeynelabidin Hayat sunum yaptı.

Akademisyenler dördüncü oturumda "siyasi miras ve medeniyetler arası rekabet ilkesi, iki savaş arasındaki Suriye'nin dönüşümü, Suriye krizine uluslararası yanıt, silahlı İslami mücadele ve devlet dışı aktörlerin yükselişi" başlıklarıyla sunumlar gerçekleştirdi.

Beşinci oturumda söz alan akademisyenler, "Suriyeli akademisyenlerin ve alimlerin devrime karşı tutumu, siyasi krizlerde dini otoritelerin yasal sorumluluk ile toplumsal sorumluluk arasındaki konumu, samimi alimin dünyanın otoriteyle ilişkisini aklıleştirmeye yönelik çıkmazı ile İmam Nevevi'nin siyasi otoriteye karşı tutumu" başlıklı sunumlar yaptı.

Şam üniversitesindeki 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Değerler Sempozyumu, dördüncü, beşinci ve altıncı oturumların son bulmasıyla ilk gününü tamamlayacak.

TİMAV'ın organizasyonunda ve Şam Üniversitesi'nin desteği ile bugün Şam'da başlayan "Biladüşşam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ile Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi" başlıklı sempozyum, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.