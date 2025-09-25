Salt ve IFEA'nın İşbirliği ile Osmanlı Yayınları Çevrimiçi Erişime Açıldı

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt ile Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle enstitünün koleksiyonundan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'ye dair 41 nadir yayın ile 7 harita çevrim içi erişime açıldı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Salt ve IFEA'nın 2016'dan bu yana dahil olduğu, Fransa Milli Kütüphanesi'nin (BnF) Bibliotheques d'Orient (Doğu Kütüphaneleri) projesi kapsamında gerçekleşen işbirliğiyle erişime açılan kaynaklar, araştırmacı Murat Tülek ile IFEA'nın eski müdürlerinden akademisyen Jean-François Perouse tarafından kataloglanarak dijitalleştirildi.

Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi'ndeki IFEA Arşivi ile muhtelif koleksiyonlara eklenen kaynaklar arasında Düyun-ı Umumiye İdaresi'nin 1902-1903 tarihli raporları, 1883-1954 yıllarında basılmış Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Türkçe kent ve müze rehberleri, seyahatnameler, yayın ve haritalar yer alıyor.

Fransa Milli Kütüphanesi'nin dijital kütüphanesi olan Gallica'nın altyapısını kullanan Bibliotheques d'Orient platformu, 2017 yılında kullanıma açıldı. Proje, Doğu Akdeniz coğrafyasına ait tarihsel ve kültürel belgelerin korunması ve dijital ortama aktarılarak geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasını hedefliyor.

Türkiye'de arkeoloji, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve şehircilik alanlarında disiplinler arası çalışmaları destekleyen bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren IFEA ile Salt'ın bu işbirliği, açık erişimi ve farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.