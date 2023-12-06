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Şalpazarı'nda silahlı saldırı sonucu ölen kadının katili tutuklandı

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra yaşı ve hastalığı dikkate alınarak serbest bırakılan zanlı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, bahçede başından silahla vurulan kadının ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra yaşı ve hastalığı dikkate alınarak serbest bırakılan zanlı, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Fidanbaşı Mahallesi'nde O.Y'ye ait evin önünde odun kesen Perihan Dikbaş'ın (58) başına, M.K'nin H.Ö'ye ait ruhsatsız tabancayla havaya ateş açması sonucu mermi isabet ettiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayda, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 86 yaşındaki şüpheli M.K, itiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı.

M.K, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Şalpazarı'nın Fidanbaşı Mahallesi'nde 4 Aralık'ta bahçede başından silahla vurulmuş halde bulunan Perihan Dikbaş, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. ve H.Ö, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmış, M.K. ise Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğince yaşı ve hastalığı dikkate alınarak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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