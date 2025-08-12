Salon İKSV Sonbahar Programını Açıkladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) performans mekanı Salon İKSV'nin sonbahar programı, 20 Eylül'de başlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, enstrümantal soul-funk kolektifi Surprise Chef ile açılacak sezonda, Grammy adayı Caroline Rose, Londra çıkışlı art-pop üçlüsü Vanishing Twin, Kaan Tangöze, ıslık virtüözü Molly Lewis, Liverpool'un folk-rock ikilisi King Hannah, Montreal'in indie-pop öncüsü TOPS ve Eurovision'da Estonya'ya üçüncülük getiren Tommy Cash müzikseverlerle buluşacak.

Rock müziğin temsilcisi Gevende grubu, modern Arap müziğinin öncüsü olarak gösterilen Libya'dan Ahmed Fakroun, 25 yıldır yerli punk sahnesini mizahla birleştiren Cemiyette Pişiyorum grubu ve pop prodüktörü Lin Pesto'nun yanı sıra 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Moğol-Alman caz vokalisti Enji ve Pakistan'ın sufi-caz topluluğu Jaubi de bu sezon Salon programında yer alan isimler arasında bulunuyor.

Programa eklenecek yeni isimler ileriki dönemde duyurulacak. Konserlerin biletleri ise yarın saat 10.30'dan itibaren genel satışa açılacak.

Biletler "passo.com.tr" adresinden, Passo mobil uygulaması üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV Passo gişesinden alınabilecek.

Salon İKSV'nin sonbahar sezonuyla ilgili ayrıntılı bilgi için "www.saloniksv.com" adresi ziyaret edilebilir.

