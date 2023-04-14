Salıpazarı'ndan deprem bölgesi Nurdağı'na yardım

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Salıpazarı ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge için yardım gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Salıpazarı ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge için yardım gerçekleştirildi.

???????Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki okullarda kurulan değerler kulübü danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri iş birliğinde öğrencilerin velilerinin desteğiyle topladığı yardım malzemelerinin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Hamidiye köyünde 56 öğrencisi bulunan Hamidiye İlkokulu öğrencileri ve ailelerine gönderildiği belirtildi.

Kampanyaya katılan okullarda toplanan gıda, temizlik, kırtasiye, ayakkabı, oyuncak gibi malzemelerin 56 öğrenci adına paketlendiği aktarılan açıklamada, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce de spor malzemeleri desteği sağlandı. Toplamda 80 koli yardım paketi hazırlandı. Yardımları, projenin ilçe koordinatörü ve Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Somuncu koordinesinde okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin desteğiyle topladık. Salıpazarı Belediyemizin desteği ve katkılarıyla yardımlar, Hamidiye İlkokulu öğrencileri ve ailelerine teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kampanyaya destek veren okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve Salıpazarı esnafına teşekkür edildi.