Salıpazarı'nda yol verme kavgası: 2 yaralı, 9 gözaltı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi yaralandı, olaya karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba-Salıpazarı kara yolunda iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerini darbetti. Kavgada, İ.D. ve Ş.D. yaralandı. Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde pompalı tüfek ele geçiren ekipler, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel