Salıpazarı'nda yağışlar heyelana neden oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında bazı bölgelerde toprak kayması yaşandı, Terme Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında bazı bölgelerde toprak kayması yaşandı, Terme Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

İlçede iki gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Muslubey Mahallesi Bayramyurt mevkisinde toprak kayması sonu sonucu yol kapandı. Salıpazarı Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Yağışlar nedeniyle ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nda su seviyesi yükseldi.

İlçede yağışların cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, Salıpazarı Belediyesi ise vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.