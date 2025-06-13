Salıpazarı'nda Teknoloji ve Sanat Sergisi Düzenlendi

Salıpazarı'nda Teknoloji ve Sanat Sergisi Düzenlendi
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Salıpazarı ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Teknoloji Tasarım ve Resim Sergisi ile kermes programına Kaymakam Beyazıt ve diğer yetkililer katılarak öğrencilere destek verdi.

Salıpazarı ilçesinde Teknoloji Tasarım ve Resim Sergisi ile kermes programı gerçekleştirildi.

İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı teknoloji ve tasarım projeleri ile sanat çalışmaların sergilendiği etkinlikte projeleri inceleyen Kaymakam Beyazıt, öğrencilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Beyazıt, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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