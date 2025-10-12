Salıpazarı'nda Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi Tanıtım Toplantısı

Salıpazarı ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yürütülen Genel Tarım Sayımı ile Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Genel Tarım Sayımı İl Koordinatörü Hasan Çebi, Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal ile birlikte ilçe muhtarları katıldı.

Kaymakam Beyazıt, tarımsal verilerin sağlıklı tutulmasının geleceğe yönelik planlamalarda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, çiftçilerin doğru ve eksiksiz bilgi vermesinin gerekliliğine değindi.

Genel Tarım Sayımı İl Koordinatörü Hasan Çebi ise TÜKAS sistemi hakkında teknik bilgiler aktararak, kayıt süreci, kapsanan alanlar ve çiftçilere sağlayacağı faydalar üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda söz alan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal da Salıpazarı'ndaki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesi için TÜKAS'ın önemli bir fırsat olduğunu belirterek muhtarlardan sürece destek vermelerini istedi.

Karşılıklı soru cevap bölümüyle devam eden programda muhtarların görüş ve önerileri de dinlenerek süreç anlatıldı.