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Salıpazarı'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek

Salıpazarı'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek
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Salıpazarı Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Salıpazarı Belediyesi tarafından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Özel bir tesiste düzenlenen programda, Kıbrıs Gazisi Rafet Şahin'e Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından gazilik madalyası ve beratı takdim edildi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, gaziliğin bir onur olduğunu vurgulayarak, "Vatanımızın birliği, milletimizin bağımsızlığı için sergilemiş olduğunuz kahramanlığınızın nişanesi olarak bu nişaneyi şerefle ve gururla takmanız nasip olsun. Allah sizlere ve tüm gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür versin." dedi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise şehitlerin ve gazilerin milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu vatan için, bu bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve onların emaneti olan kıymetli ailelerini bugün burada ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Belediye olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz onlara daima açık. Devletimizin şefkatli elleri her daim üzerlerinde olacaktır." diye konuştu.

Programa, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Samsun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Salıpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Murat Akbulut, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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