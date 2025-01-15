Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla adliyede! Ayşe Barım soruşturmasında ifade veriyor

Serenay Sarıkaya adliyede! En merak edilen soruya böyle tepki verdi
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Salıpazarı'nda Satranç Minikler 2. Küme Müsabakaları Ödül Töreni Düzenlendi

Salıpazarı'nda Satranç Minikler 2. Küme Müsabakaları Ödül Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı ilçesinde yapılan Satranç Minikler 2. Küme Mahalli Müsabakaları'nda ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Beyazıt ve diğer yetkililerin katıldığı törende, dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Satranç Minikler 2. Küme Mahalli Müsabakaları kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Beyazıt, okulların ikinci dönemi öncesinde öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenebildiği bu gibi etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine ve stratejik düşünme becerilerine katkı sağladığını belirterek, turnuvaya katılan öğrencileri ve okulları tebrik etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
img

Ülke tarihine geçti! Verdiği karar sonunu getirdi
img

İBB'nin toplu ulaşımda zam talebi belli oldu
img

Son düdükle ortalık savaş alanına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Yeni Yol'dan Meclis'te ilk grup toplantısı

İlk grup toplantısında iktidara dikkat çeken çağrı
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Okan Bayülgen'den cinsellik sorusuna olay yanıt

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı? Emekli maaşına düzenleme geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek? Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.