Salıpazarı'nda parklar ve piknik alanları yaza hazırlanıyor

Salıpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir geneli parklarda ve piknik alanlarında yaza hazırlık çalışmaları yapıyor.

Salıpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir geneli parklarda ve piknik alanlarında yaza hazırlık çalışmaları yapıyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, çalışmaları takip ederek, özellikle yaz aylarında insanların yoğun olarak kullandığı parkların, piknik alanlarının daha temiz ve düzenli olması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akgül, ilçeye yakışan yaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, "İlçe merkezimizde Şehit İbrahim Yaman, Sadettin Çavuş, Canik Parkları ile Yavaşbey Göne Mahallesi'nde bulunan piknik alanında çalışmalarımız bitmek üzere. Yaptığımız çalışmalarla her yönüyle değişen ve gelişen ilçemizde vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte daha güvenli ve huzurlu ortamlarla buluşturuyoruz." dedi.