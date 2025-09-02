Haberler

Salıpazarı'nda Market Fiyatlarına Denetim

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını denetleyerek gıda maddelerinin alış ve satış fiyatlarını karşılaştırdı. Etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluklar kontrol edilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından market raflarındaki ürünlerin fiyatları denetlendi.

Ekipler, temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat kontrolü yaptı. Ayrıca ürünlerin alış ve satış fiyatları karşılaştırılarak Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) üzerinden kayıt altına alındı.

Yapılan denetimlerin sadece fiyat kontrolüyle sınırlı kalmadığını belirten yetkililer, aynı zamanda ürünlerin etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumun da kontrol edildiğini, böylelikle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtilerek, amacın hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
