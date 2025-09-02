Salıpazarı'nda Market Fiyatlarına Denetim

Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından market raflarındaki ürünlerin fiyatları denetlendi.

Ekipler, temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat kontrolü yaptı. Ayrıca ürünlerin alış ve satış fiyatları karşılaştırılarak Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) üzerinden kayıt altına alındı.

Yapılan denetimlerin sadece fiyat kontrolüyle sınırlı kalmadığını belirten yetkililer, aynı zamanda ürünlerin etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumun da kontrol edildiğini, böylelikle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtilerek, amacın hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak olduğu vurgulandı.