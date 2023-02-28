Salıpazarı'nda heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı Güncel Haberler Samsun'un Salıpazarı ilçesinde heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi grup yolunda kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları, Salıpazarı-Çağlayan grup yolunun kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Salıpazarı Çağlayan Samsun Güncel Haberler

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