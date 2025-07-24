Salıpazarı'nda Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Salıpazarı'nda Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi ve uygulanacak tedbirler konuşuldu.

Salıpazarı'nda İlçe Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya jandarma ve emniyet yetkililerinin yanı sıra ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, ilçede asayişi sağlamak adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde alınması gereken tedbirler ele alındı.

Beyazıt, güvenlik güçlerinin halkın huzuru için fedakarca görev yaptığını vurgulayarak, "İlçemizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm kolluk kuvvetlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız, vatandaşlarımızın kendini daha güvende hissettiği bir Salıpazarı oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya

All-Star maçına çıkmadı! İşte alacağı ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.