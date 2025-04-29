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Salıpazarı'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri Düzenlendi

Salıpazarı'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri Düzenlendi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri, eğlenceli ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinlik, öğrencilerin fiziksel becerilerini geliştirirken, takım çalışması ve dostluk gibi değerleri de pekiştirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, ortaokullar arası "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Salıpazarı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Salıpazarı Şehir Stadı'nda "İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler Turnuvası" kapsamında düzenlenen etkinliklerde hem öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı hem de geleneksel oyunları yeniden gün yüzüne çıkardı.

28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinlikte ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Katılımcı öğrenciler; çemberle iş birliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu, fasulye torbası atma, puanlı hedef oyunu, uzağa top fırlatma, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sihirli labirent ve top yuvarlama gibi eğlenceli ve fiziksel etkinliklerde hünerlerini sergiledi.

Şenlik boyunca çocuklar, fiziksel becerilerini geliştirmenin yanı sıra, takım çalışması, paylaşım ve dostluk gibi önemli değerleri de deneyimledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, hem öğrenciler hem de izleyiciler için unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.

Şenliğe Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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