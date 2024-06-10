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Salıpazarı'nda Doğa, Bilim ve Matematik Okulu açıldı

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Salıpazarı Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle Tepealtı Doğa, Bilim ve Matematik Okulu'nun açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Milli Eğitim Bakanlığının son dönemlerde bütün öğretim programlarını yenileme çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Salıpazarı Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle Tepealtı Doğa, Bilim ve Matematik Okulu'nun açılışı yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin halk oyunu gösterileriyle devam etti.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Milli Eğitim Bakanlığının son dönemlerde bütün öğretim programlarını yenileme çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Ağar, "Sadece sınıf içerisinde çocuğun sabit kaldığı, bizlerin merkeze geldiği bir programdan ziyade, öğrencinin merkeze alındığı, bütün bu paydaşlarımızın verdiği enerjinin çocuklarımızın lehine çalıştığı, çocuğun bir noktadan daha iyi bir noktaya bırakmak üzere evirildiği bir program sergilemektedir. Tabii bütün bu programların amacına uluşması için de bizim bazı mekanlara ihtiyacımız var. Aslında bugün içinde bulunduğumuz ortam tam da buna hitap ediyor. Çocuklarımız buralarda fen, matematik ve doğa alanlarında bazı becerilere sahip olacaklar." dedi.

Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara ise öğrencilerin fen ve matematik alanlarında doğa içerisinde daha çok soyut ve teorik eğitimden öte somut ve pratik eğitim alabileceği, matematik ve feni sevebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte Doğa, Bilim ve Matematik Okulu'nu gezdi.

Açılışa, Ayvacık Kaymakamı Melikşah Şahin, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile il ve ilçelerin protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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